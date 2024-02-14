Rize'de yol kenarındaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yola fırladı

İHA
Rize'de merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde Yaşar Çakar’ın (53) kullandığı ABH 301 plakalı araç, yol kenarındaki yamaca ve ardından ağaca çarptı.
Araçtan fırlayan sürücü, yola savruldu
Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Çakar, yol kenarına savruldu.
Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakar’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış