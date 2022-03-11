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    Rize'de yoldan geçen keçi sürüsüne araçlar çarptı

    Rize’nin Fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı. Yaşanan kazada 7 keçi telef olurken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 22:32
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    Rize'de yoldan geçen keçi sürüsüne araçlar çarptı

    Rize Fındıklı ilçesi ile Artvin’in Arhavi ilçesi arasında saat 20.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu’nda kaza yaşandı.

    ARAÇLAR KEÇİ SÜRÜSÜNÜN ARASINA DALDI

    Yolda seyir halinde olan araçlar gecenin karanlığında yola çıkan keçi sürüsünün arasına daldı.

    Rize de yoldan geçen keçi sürüsüne araçlar çarptı #1

    7 KEÇİ TELEF OLDU

    Kazada ilk belirlemelere göre 7 keçi telef olurken, 12 keçi ise yaralandı. Bir kamyonet ve bir otomobilde kaza sonrası maddi hasar meydana gelirken, keçilerin cansız bedenleri yol kenarına alındı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Rize de yoldan geçen keçi sürüsüne araçlar çarptı #2

    Rize de yoldan geçen keçi sürüsüne araçlar çarptı #3

    Rize de yoldan geçen keçi sürüsüne araçlar çarptı #4


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