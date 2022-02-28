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    Rize'deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

    Rize’nin Pazar ilçesinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçen vatandaşlar kendilerini çimin içerisinde buluyor.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 09:32
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    Rize'deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

    Rize'nin Pazar ilçesinde sahili merkeze bağlayan Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor.

    ORTADAKİ ÇİMENLİĞE ÇIKIYOR

    Sahil yürüyüş kordonundan ilçe merkezine doğru çizilen yaya geçidinin bir başlangıcı kaldırıma, sonu ise sahil yolunun ortasındaki çimenliğe çıkıyor.

    BİR SONRAKİ YAYA GEÇİDİ KULLANILINCA İSTENİLEN YERE ULAŞILABİLİYOR

    Belli bir mesafe çimin içerisinde yürümek zorunda kalan vatandaşlar sonrasında bir sonraki yaya geçidini kullanarak istedikleri yere ulaşabiliyor.

    Rize deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor #1

    Rize deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor #2

    Rize deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor #3

    Rize deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor #4


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