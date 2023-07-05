Rize'nin yaylarında kar kalktı: 12 ev ve 1 mescit yıkıldı 2 bin 400 rakımlı Didingola ve Eğrisu yaylalarına çıkan köylüler, kışın yağan kar ve meydana gelen çığda, 12 ev ve 1 mescidin yıkıldığını tespit etti. Hasar gören yapıların onarımına başlandı.

DHA Kara kış, Rize’nin yaylalarını vurdu… Çamlıhemşin’in Topluca köyüne bağlı, denizden 2 bin 400 yükseklikteki Didingola ve Eğrisu yaylalarında sert geçen kış ayları yıkıma neden oldu. 12 ev yıkıldı Yoğun kar düşen yaylalarda, çığ meydana geldi. 12 ev ile 1 mescit, çığ nedeniyle yıkıldı. Yazın göç ettikleri yaylalarda evlerinin yıkıldığını gören köylüler, malzeme getirip, ağır hasar gören evlerini onarmaya başladı. Onarım başladı Evlerini yeniden inşa etmeye çalışan yayla halkı, yıkılan mescit enkazında vakit namazı kıldı. Böyle bir afetle karşılaşmadıklarını dile getiren halk, helikopterli kayak sporu 'heliski'nin çığı tetiklediğini öne sürdü.