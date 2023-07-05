Rize'nin yaylarında kar kalktı: 12 ev ve 1 mescit yıkıldı

DHA
Kara kış, Rize’nin yaylalarını vurdu…
Çamlıhemşin’in Topluca köyüne bağlı, denizden 2 bin 400 yükseklikteki Didingola ve Eğrisu yaylalarında sert geçen kış ayları yıkıma neden oldu.
12 ev yıkıldı
Yoğun kar düşen yaylalarda, çığ meydana geldi.
12 ev ile 1 mescit, çığ nedeniyle yıkıldı.
Yazın göç ettikleri yaylalarda evlerinin yıkıldığını gören köylüler, malzeme getirip, ağır hasar gören evlerini onarmaya başladı.
Onarım başladı
Evlerini yeniden inşa etmeye çalışan yayla halkı, yıkılan mescit enkazında vakit namazı kıldı.
Böyle bir afetle karşılaşmadıklarını dile getiren halk, helikopterli kayak sporu 'heliski'nin çığı tetiklediğini öne sürdü.