Rize'nin yaylarında kar kalktı: 12 ev ve 1 mescit yıkıldı
DHA

Kara kış, Rize’nin yaylalarını vurdu…

Çamlıhemşin’in Topluca köyüne bağlı, denizden 2 bin 400 yükseklikteki Didingola ve Eğrisu yaylalarında sert geçen kış ayları yıkıma neden oldu.

12 ev yıkıldı

Yoğun düşen yaylalarda, çığ meydana geldi.

12 ev ile 1 mescit, çığ nedeniyle yıkıldı.

Yazın göç ettikleri yaylalarda evlerinin yıkıldığını gören köylüler, malzeme getirip, ağır hasar gören evlerini onarmaya başladı.

Rize'nin yaylarında kar kalktı: 12 ev ve 1 mescit yıkıldı

Onarım başladı

Evlerini yeniden inşa etmeye çalışan yayla halkı, yıkılan mescit enkazında vakit namazı kıldı.

Rize'nin yaylarında kar kalktı: 12 ev ve 1 mescit yıkıldı

Böyle bir afetle karşılaşmadıklarını dile getiren halk, helikopterli kayak sporu 'heliski'nin çığı tetiklediğini öne sürdü.