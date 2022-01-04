Romanya asıllı kadın, Kastamonu'da sahte içkiden öldü

Misafir olarak gittiği köyde sahte alkol alan Romanya asıllı Türk vatandaşı kadın, yatağında ölü bulundu.

Kastamonu'daki Romanya asıllı Türk vatandaşı 40 yaşındaki M.A. isimli kadın, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyüne 20 Aralık günü misafir olarak geldi.

Ev sahibi C.B. (55) tarafından imal edilen alkollü içkiyi içen kadın, daha sonra uyumaya gitti.

Romanya asıllı M.A., misafir olarak gittiği evdeki yatağında ölü bulundu.

SAHTE İÇKİ ÜRETİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Taşköprü ilçesi Hacıali köyünde yaşayan Y.K. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollardan içki üretip, ticaretini yaptığı belirlendi.





ÜRETİLEN SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametinde yaptığı aramada 420 litre el yapımı alkollü içki, 1 litre yeni imal edilmiş rakı, 4 adet fermente içki yapımında kullanılan hava musluğu kiti ve alkollü içki yapımında kullanılan laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay ile ilgili Y.K. isimli şahıs yakalanarak "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "4733 Sayılı TAPDK Kanununa Muhalefet" ve "kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye atacak şekilde her türlü yenilecek ve içilecek maddeleri tedarik, imal ve bulundurmak" suçlarından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



