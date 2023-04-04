Rötar yapan İETT otobüsü, yolda arızalandı Eminönü’nden Arnavutköy’e sefer yapması planlanan İETT otobüsü, önce kalkış saatini geciktirerek rötar, sonra da arıza yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA

İstanbullular, İETT otobüslerinin sorunlarından bir türlü kurtulamıyor.

Bu kez yer Eminönü...

"4 araç var neden kalkmıyor?"

Arnavutköy’e sefer yapması planlanan İETT otobüsü, iddiaya göre önce rötar yaptı.

1 saatten fazla bekleyen yolcular, otobüsün şoförüne tepki gösterdi.

Yolcuların iddiasına göre durakta bekleyen 4 araç da isteyerek sefere çıkarılmadı.

Gecikmeli çıktı, yolda arızalandı

“Ramazan’da böyle şey olur mu?” diyen bir yolcuya, diğerleri destek verdi.

Bir başka yolcu ise “Hastaneye gidecek olanlar var, evlerine gidecek olanlar.” diyerek, sorunun giderilmesini istedi.

Tepkiler üzerine yola çıkarılan otobüs, bir süre sonra ise bozularak yolda kaldı.

Yolcular mağdur oldu

Otobüsten inen yolcular, yol kenarında bekletildi.

Bu anları kayıt altına alan kişi de, “Mağduruz” diyerek, sitem etti.