Rus turistler Erzurum’da davul zurna ile karşılandı

Rusya’dan kayak yapmak için Erzurum’a gelen yabancı turistler Dadaşlar Diyarı’nda davul zurna eşliğinde karşılandı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kayak turizmi için Erzurum'a gelen turistlerin sayısı artmaya başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve halk oyunları ekiplerince Erzurum Havalimanı’nda karşılanan kayak severler, davul zurna eşliğinde karşılandı.

Turistler heyecanla telefonlarına sarıldı

Kış turizmi için Erzurum'u tercih eden turistler, kendilerine gösterilen ilgiden son derece mutlu oldu.

Erzurum Havalimanı’na iniş sonrası karşılaştıkları sürprizden dolayı heyecanlanan turistler, davul zurna eşliğinde gösteri yapan Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibini cep telefonlarıyla çekti.

"Böyle bir karşılama beklemiyorduk"

Rus turistler, “Açıkçası böyle bir karşılama beklemiyorduk. Bizlere bu ilgi ve alakayı gösteren tüm Türk yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kayak ve snowboard yapmak için Palandöken Kayak Merkezi’ne geldik. Dünya’nın en seçkin kayak merkezi Palandöken’e daha önce de gelmiştik. Tatil için Dost ülke Türkiye’deyiz ve çok mutluyuz” dedi.