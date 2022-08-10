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    Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken İstanbul’da yakalandı

    Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Rus yolcunun valizinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan kanser ilaçları ile sahte oturum kağıtları ele geçirildi.
    • 10.08.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:33
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    Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken İstanbul’da yakalandı

    Almanya'ya gitmek için önceki gün İstanbul Havalimanı'na gelen Rus uyruklu M.A, terminale girmek için güvenlik noktasına geldi.

    Burada yapılan kontrollerde güvenlik görevlileri, M.A.'nın valizinde çok sayıda ilaç tespit etti.

    Bunun üzerine güvenlik görevlileri durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Yurt dışı yasaklı ilaçları Almanya’ya götürecekti

    Polis tarafından yolcunun detaylı valiz aramasında, Türkiye'den temin ettiği Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan bin 350 film kaplı kanser ve antidepresan ilaç, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenmiş 15 sahte oturum kartı ve 4 laptop ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan M.A., sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

    Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya'ya götürürken İstanbul’da yakalandı VİDEO

    Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya ya götürürken İstanbul’da yakalandı #1

    Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya ya götürürken İstanbul’da yakalandı #2

    Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya ya götürürken İstanbul’da yakalandı #3

    Rus yolcu kanser ilaçlarını Almanya ya götürürken İstanbul’da yakalandı #4


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