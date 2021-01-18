Rusya'da hızla giden araç demiryolu işçisine çarptı: 1 ölü

Kandalakşa şehrindeki feci kaza anbean güvenlik kameralarına yansırken, aracın sürücüsünün doğrudan ölüme sebebiyet vermekten yargılanacağı belirtildi.

Rusya'nın Murmansk Oblastı'na bağlı Kandalakşa şehrinde, 2 işçinin teknolojik sistemlerin olmadığı bir hemzemin geçitte trenin geçiş saatini bekleyerek geçitten geçmek isteyen araçları durdurmayla görevli olduğu sırada, tüyleri diken diken eden bir kaza meydana geldi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İşçiler beklediği sırada bir otomobil, hızla hemzemin geçide doğru ilerledi.

İşçilerden biri otomobili fark ederken, arkası dönük olan işçi ise aracı fark edemedi. Otomobil, arkası dönük işçiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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“ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK”TEN YARGILANACAK

Olayın ardından aracın sürücüsü tutuklanırken kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve işçiye çarpan aracın sürücüsünün doğrudan ölüme sebebiyet vermekten yargılanacağı kaydedildi.