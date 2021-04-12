Rusya’da tarihi fabrikada büyük yangın: 300 kişi müdahale etti

Rusya’da tarihi fabrikada büyük yangın: 300 kişi müdahale etti

19. yüzyılda inşa edilen tarihi kumaş fabrikası alevlere teslim oldu. 40’tan fazla işçi alevlerin arasından kurtarıldı. Yangına 300 kişinin müdahale ettiği belirtildi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan ve 19. yüzyılda inşa edilen Nevskaya Manufactura adlı tarihi kumaş fabrikasında çıkan yangında alevler hızla büyüdü.

Fabrikadan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın sırasında fabrikanın içinde bulunan 40 işçi, itfaiye erleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ÇATI İTFAİYE ERLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bütünü binayı saran alevlere dışarıdan müdahale edildi.

Bazı itfaiye erleri fabrikanın bir bölümüne girip içeriden müdahale etmeye çalıştığı anda, fabrikasının çatısında çökme meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çöken çatının altında kalan 3 itfaiyecinin yaralandığını ve vücutlarında yanıklar oluştuğunu duyurdu.

İtfaiyecilerin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

69 EKİPMAN İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına 300 kişi ve 69 ekipman ile müdahale edildiği fakat hala söndürülemediği öğrenildi. Fabrika sahasına Ka-32 tipi yangın söndürme helikopterinin sevk edildiği ve helikopterle havadan müdahale edileceği açıklandı.

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