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    Rusya’da TikTok fenomeni 2 kişiyi öldürdü

    St. Petersburg'da yaşayan 17 yaşındaki TikTok fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.01.2021 - 13:56
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    Rusya’da TikTok fenomeni 2 kişiyi öldürdü

    Polis, Rusya’nın St. Petersburg şehri Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı.

    Acil olay mahalline çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

    KATİL TİKTOK FENOMENİ OLABİLİR

    Ölen kadının oğlu, erkeğin ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi.

    Rusya’da TikTok fenomeni 2 kişiyi öldürdü #1

    SARHOŞTU, ÖLDÜRDÜ

    İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    17 yaşındaki şüpheli, ilk ifadesinde eve geldiğinde anne ve amcasını ölü bulduğunu söyledi.

    Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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