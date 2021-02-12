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    Rusya'da yangından 4'üncü kattan atlayarak kurtuldu

    Dairesinde yangın çıkan kadının, bina girişindeki kar yığınının üzerine atladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 10:44
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    Rusya'da yangından 4'üncü kattan atlayarak kurtuldu

    Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşadığı apartman dairesi alevlere teslim olan kadın, apartmanın girişinde biriken kar yığınına 4’üncü kattan atlayarak ölümden kurtuldu.

    Apartmana ulaşan iki polis memurundan biri olan Maxim Kravchenko, kapıyı açamayınca yanan daireye balkondan girmeye karar verdi.

    BURNU BİLE KANAMADI

    Balkona tırmanarak kapıyı açan Kravchenko, içeride mahsur kalan kadınla balkona geri çıktı.

    İkili, kar yağışı sonrası apartmanın önünde biriken kar kütlesinin üzerine atlayarak yara almadan kurtuldu.

     

     


    Rusya da yangından 4 üncü kattan atlayarak kurtuldu #1

    Rusya da yangından 4 üncü kattan atlayarak kurtuldu #2

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