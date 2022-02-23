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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun bagajından kaçak pırlanta çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun bagajından kaçak pırlanta çıktı

10 milyon lira değerinde pırlantayı kaçak olarak yurda sokmaya çalışan ve Dubai'den gelen İranlı yolcu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.