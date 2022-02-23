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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun bagajından kaçak pırlanta çıktı

    10 milyon lira değerinde pırlantayı kaçak olarak yurda sokmaya çalışan ve Dubai'den gelen İranlı yolcu, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 11:35
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun bagajından kaçak pırlanta çıktı

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hava yoluyla Dubai’den gelen İran uyruklu S.M.A. adlı bir yolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar geliş peronunda durdurulan İranlı yolcunun bagajı x-ray cihazına sokuldu.

    ŞAMPUAN KUTULARINDAN 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE PIRLANTA TAŞLARI ÇIKTI

    Kontrol edilen bagaj içerisinde bulunan şampuan kutularında yoğunluğu fark eden emniyet ekipleri, kutuları açarak kontrol etti.

    Açılan şampuan kutuları içerisinde, 19 parça kilitli poşetler halinde zulalanmış, toplam ağırlığı 365,80 gr. gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan pırlanta taşları ele geçirildi.

    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    İran uyruklu S.M.A. gözaltına alınırken, pırlantalara el konuldu. Zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Polisteki ifade işlemleri süren pırlanta kaçakçısı hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda yolcunun bagajından kaçak pırlanta çıktı #1

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda yolcunun bagajından kaçak pırlanta çıktı #2


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