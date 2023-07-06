Sabiha Gökçen'de aprona izinsiz giren İsrailli baba ve oğlu sınır dışı edildi Uçuş saatine yetişemedikleri gerekçesiyle izinsiz olarak aprona girdikten sonra gözaltına alınan İsrailli baba ve oğlu, sınır dışı işlemlerinin ardından ülkesine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA 2 gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul-Tel Aviv seferini yapmaya hazırlanan uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aile, ortalığı birbirine kattı. 3 metre mesafede aprona atladılar 'Push-back' aracıyla harekete hazırlanan uçağı durdurmak isteyen baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak, 3 metre mesafe yükseklikten aprona atladı. Olayı gören uçak altındaki görevliler, anında baba ile oğluna müdahale etti. Durumun bildirildiği polis ekipleri de, olay yerine hızla gelerek iki kişiyi etkisiz hale getirdi. İsrailli baba ile oğlu emniyete götürüldü Ters kelepçe yapılan baba ve oğlu, polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında “Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan işlem yapıldı. Sınır dışı edildiler Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsrailli baba ve oğlu, daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İl Göç İdaresi ekiplerince hakkında sınır dışı işlemleri uygulanan 2 şüpheli, ülkesine gönderildi.