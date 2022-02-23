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    Sabiha Gökçen'de taksici ile yolcu saldırıya uğradı

    Havalimanı taksisi olmadığı gerekçesiyle yolcu almasına izin verilmeyen taksi şoförü ve aracına binen yolcu, bölgedeki kahya ve arkadaşları yüzünden zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:17
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    Sabiha Gökçen'de taksici ile yolcu saldırıya uğradı

    İstanbul'da taksicilik yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu götüren Turgay Söklü, yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının tepkisiyle karşılaştı.

    YOLCUYLA ŞOFÖRE DARP

    Şoför Turgat Söklü, kahya tarafından; ‘İstediğim taksiye binerim’ diyen müşteri ise kahyanın arkadaşları tarafından darbedildi.

    ARAYA POLİS GİRDİ

    Olaya polis ekipleri müdahale ederken, taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü, karşı taraftan şikayetçi oldu.

    "TELSİZLERLE KAFAMA VURDULAR"

    Yaşananları anlatan Turgay Söklü, "Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı." diye konuştu.

    Sabiha Gökçen de taksici ile yolcu saldırıya uğradı #1

    Sabiha Gökçen de taksici ile yolcu saldırıya uğradı #2


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