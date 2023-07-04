Sabiha Gökçen'de uçağı kaçıran ve aprona izinsiz giren 2 kişi gözaltına alındı Uçaklarını kaçıran İtalya ve İsrail yolcusu iki kişi de yetişmek için aynı yolu seçti. İki kişi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Sabiha Gökçen Havalimanı, sabah saatlerinde iki ilginç olaya şahitlik yaptı. Uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı. Havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi. Camı kırıp aprona girdi Görevlilerle tartışan yolcu, terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu, izinsiz bir şekilde aprona girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı. İsrail yolcusu da körükten atladı Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi. Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.