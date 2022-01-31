Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ek gözaltı süresi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 kişi hakkında, 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede kayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cinayete ilişkin çalışması devam ediyor.

EK GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ

Operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılıkça şüpheliler için ek gözaltı süresi istendi. Savcılığın talebini değerlendiren nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 11 şüpheli hakkında 4 gün daha ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti.

Şüpheliler, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.