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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili ilk kamera görüntüleri
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen silahlı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 28.01.2022 - 09:23
- Güncelleme : 28.01.2022 - 09:44
Türkiye'nin gündeminde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti var...
Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda, aralarında alacak meselesi bulunan 6 şahıs ile görüşen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tartışma üzerine silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
RESTORAN KAPISININ ÖNÜNDE HAREKETLİLİK
Güvenlik kameralarına saldırı esnasında restoranın kapısı önündeki hareketli anlar yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği; silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaştığı görüldü.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili ilk kamera görüntüleri ViDEO