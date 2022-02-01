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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada

    Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:58
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada

    Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda, aralarında alacak meselesi bulunan 6 şahıs ile görüşen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tartışma üzerine silahla vurularak olay hayatını kaybetti.

    Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

    Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı VİDEO

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #1

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #2

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #3

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #4

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #5

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #6

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #7

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #8

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #9

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na saldırı anı kamerada #10


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