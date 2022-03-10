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    Sağ bacağı kesilen Mahra'nın durumu ağırlaştı

    Serik ilçesinde köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Mahra, kaçarken kamyonun altında kaldı. Ameliyatla sağ bacağı kesilen Mahra'nın hayati durumunun ciddileştiği belirtildi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 17:10
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    Sağ bacağı kesilen Mahra'nın durumu ağırlaştı

    Antalya'nın Serik ilçesinde kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a (9), yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.

    Kaçmak için yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı.

    Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.

    AMELİYATI 3,5 SAAT SÜRDÜ

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

    Sağ bacağı kesilen Mahra nın durumu ağırlaştı #1

    SAĞ BACAĞI KESİLDİ

    Pazar gecesi beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatan Mahra'nın, pazartesi günü ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

    "KIZIM MAKİNEYLE BİLE ZOR NEFES ALIYOR"

    Yoğun bakımda tedavisi süren kızı Mahra Melin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Murat Pınar, “Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Ağzından ufak bir kanama olmuş. Makineyle bile zor nefes alıyor." dedi.

    Sağ bacağı kesilen Mahra nın durumu ağırlaştı #2


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