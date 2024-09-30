İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Batı Karadeniz için uyarısı geldi.

Sarı kodlu uyarı verilen Bolu'da, sabah saatlerinde etkili oldu.

Sağanak kentte yaşamı olumsuz etkilerken, yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bazı kişiler, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise yağışa aldırmadan yürümeye devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör