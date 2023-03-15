Sağanak yağış Diyarbakır'ı da etkisi altına aldı Öğle saatlerinde şiddetini artırarak kentte sele neden olan yağışlar, alt geçitleri ve ana yolları göle çevirdi.

Şanlıurfa ve Adıyaman son yılların en yoğun yağışı ile mücadele ediyor. Kentte caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi ve deprem nedeniyle kurulan çadırlar kullanılamaz hale geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, dere ve kanal yataklarından uzak durulması ve bodrum katlarda yaşayanların evlerini boşaltması gerektiği belirtildi. Diyarbakır da sele teslim oldu Hatay, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'nın ardından Diyarbakır'da da sağanak etkili olmaya başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan yağmur, yollarda su birikintisine neden oldu. Alt geçit ve ana yollar göle döndü Bu nedenle araçlar alt geçitte mahsur kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Ana yollarda da benzer görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı. İtfaiye ve kolluk kuvvetleri yolları ulaşıma kapatırken, vatandaşları trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.