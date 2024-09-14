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Sahte çağrı merkezi çetesi vatandaşları 1 milyon TL dolandırdı

Sahte çağrı merkezi çetesi vatandaşları 1 milyon TL dolandırdı İstanbul'da kaldıkları evde sahte çağrı merkezi ve sahte internet siteleri kurarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon lira dolandıran 'Call Center' çetesi, Bursa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde, koçbaşlarıyla kırılan kapıların ardındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.