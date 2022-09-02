Sahte doktorun Rize'de de görüntüleri ortaya çıktı

20 yaşındaki Serkan A., Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen genç adam, yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak doktor kılığına girdi.

Serkan A., burada çıkan arbedeye karışınca doktor olmadığı anlaşıldı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Rize'den de aynı görüntüler

AA'nın haberine göre Serkan A.'nın Rize'de de hastanede çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir süre önce doktor önlüğü ile gelen Serkan A., kendisini "beyin cerrahı" olarak tanıtarak doktorların dinlenme bölümüne geçti.

Serkan A., burada bir süre sohbet ettiği personele, hastaneye yeni atandığını söyledi. S.A'nın konuşmalarından şüphelenen bir personel, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Serkan A., daha sonra hastaneden dışarıya çıkartıldı.

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