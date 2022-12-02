Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın bir WhatsApp grubuna, girdiğini iddia ettiği ameliyatlar hakkında gönderdiği ses kayıtları ve yazışmalar ortaya çıktı.

Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtıp Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görev alan, sahte diplomalı sahte bir doktor olduğu anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Yaklaşık 6 ay önce, özel bir üniversitenin sağlık bölümünün WhatsApp grubunda, girdiğini ileri sürdüğü ameliyatlar ile ilgili ses kaydı ve yazışmalarla bilgi aktardığı belirlendi.

“Tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı”

DHA’nın haberine göre; Özkiraz, sesli mesajında şu ifadelerini kullandı:

“En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir. Zaten ortopedi hocamız beyin cerrahisi ile girmiştir bu vakaya. O yüzden sürekli sürekli anlatır. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. Tabii bu giriyorsun saatlerce vakada olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun.”

Sahte doktorun ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı ViDEO



“Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım”

Özkiraz, aynı grupta 70. hastasına baktığını da belirterek, “Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poldeyim (Poliklinik)." ifadelerini kullanıyor.

“Annem kalp krizi geçirdi”

Özkiraz, annesinin kalp krizi geçirdiğini iddia ederek, “Annem kalp krizi geçirdi. Koroner yoğun bakımda iki kez arest oldu. Bir hekim olarak uyanması için duaya sığınıyorum. Lütfen dualarınız annemle olsun." mesajını paylaşıyor.

Özkiraz'ın, gruptakilerden başkası için fitre istediğini de belirterek, “Arkadaşlar merhaba, aranızda fitresini vermek isteyip birilerini bulamayan var ise bana ulaşabilir mi?" şeklindeki mesajı dikkat çekiyor.

“Mide ameliyatı olsa ortopedi ve beyin cerrahı girmez”

Sahte doktorun öğrencilere verdiği bilgileri yorumlayan genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, şu açıklamalarda bulundu:

“Çok açık bir ifade değil. Mesajın sonunda ortopedi ve beyin cerrahı dediğine göre karın içinden bir skolyoz ameliyatı olabilir. Bu kardeşimizin öğrenci yalanıyla hastane içerisinde dolandığı belli. Kliniklerin içerisinde de öğrenciler çok olur. Öğrenciler ameliyatı izlemeye de girerler. Anlattıklarından o şekilde dolandığı belli oluyor. Mide ameliyatı olsa ortopedi ve beyin cerrahı girmez.

“Terminolojiye hakim olmayınca anlaşılmayan ifadeler kullanmış”

Ama 8-10 saat süren ameliyatlar da var. Ortopedi ve beyin cerrahı dediği için muhtemelen skolyoz ameliyatıdır. 'Kaburgadan ayırdık' dediği şey ile skolyoz ameliyatını kastediyor olabilir. Ama doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca böyle kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış.

“Biraz bir şeyler okumuş biliyor, o nedenle fark edilmemiştir”

Günümüzde ekstrem durumlar dışında 24 saat süren ameliyatlar çok yoktur. Bazen 2-3 ekibin birlikte yaptığı ameliyatlar vardır. Kahve içmekten bahsediyor, ekip değişikliği sırasında konsantrasyon için olabilir. Söyledikleri tutarlı değil çünkü bir öğrenci bile olsa o terminolojiye tamamen hakim olması mümkün değil. Biraz bir şeyler okumuş biliyor, o nedenle fark edilmemiştir. Normalde de bahsettiği ameliyatı izlemiştir.

“Normal bir ruh hali değil”

Çok üzüldüm. 20 yaşında gencecik bir kız ve buna inanıyor. Bir hayal dünyası kurmuş kendisine çiçekler gönderiyor, normal bir ruh hali değil. Umarım bir an önce tedavi olur, belki sonra tıp fakültesini kazanıp gerçek doktor olur.”