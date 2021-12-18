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    Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti

    Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti

    İstanbul'da 22 kişi sahte içki nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirirken, hafta başından bu yana 13 ilde 46 can kaybı yaşandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.12.2021 - 02:31
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    Yılbaşı yaklaşırken sahte içki üretenlere yönelik operasyonlar artırılsa da, acı haberler gelmeye devam ediyor.

    SAHTE İÇKİ 46 CAN ALDI

    Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak gibi birçok ilde 46 kişi hayatını kaybetti.

    Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti #1

    SADECE İSTANBUL'DA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

    Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti #2

    81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

    Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi.

    İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.

    Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti #3

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