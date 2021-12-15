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    Sahte içkiden can kayıpları artıyor

    Sahte içkiden can kayıpları artıyor

    Çeşitli illerde sahte içki içerek zehirlenen 11 kişi hayatını kaybederken, yurt genelinde sahte içki üreten ve satanlara yönelik operasyonlar artırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.12.2021 - 02:49
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    Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

    YALOVA

    Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

    SİVAS

    Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 5 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.  Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

    Sahte içkiden can kayıpları artıyor #1

    ANTALYA

    Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu. Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.

    Sahte içkiden can kayıpları artıyor #2

    İSTANBUL

    İstanbul Avcılar'da da sahte içki tüketen bir kişi yaşamını yitirdi, içkiyi satan büfenin işletmecisi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 200 şişe sahte alkol ele geçirildi.

    Sahte içkiden can kayıpları artıyor #3

    ERZİNCAN

    Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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