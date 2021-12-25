Sahte içkiden ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Sakarya, Antalya ve Gaziantep'te 5 kişi daha sahte içki zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sakarya'da son 10 gün içinde rahatsızlanan 3 hasta, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3'ü de yoğun bakım ünitesinde, metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi görüyordu. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

EVİNDE YAPTIĞI SAHTE İÇKİDEN CAN VERDİ

Antalya'da bir otelde teknik müdür olarak çalışan Ahmet Gençler de evinde ölü bulundu. İncelemelerde, sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

GAZİANTEP

Gaziantep'ten de ölüm haberi geldi. 38 yaşındaki Hatice Mutlu sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.