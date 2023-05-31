'Sahte mahkeme kararı' şebekesine 2. dalga operasyon: 12 gözaltı kararı Aralarında ünlü isimler ile suç örgütü liderinin de olduğu kişilere haklarındaki haberleri engellemek için optik cihazlarla ürettikleri sahte mahkeme kararlarını para karşılığı satan şebeke çökertildi. Dolandırıcıların yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.

AA

Bazı kişiler için haklarında çıkan haberleri engellemek adına sahte mahkeme kararları ürettiği, bunları da para karşılığı sattığı belirlenen suç ağı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler, önce bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için Sulh Ceza Hakimlikleri adına sahte mahkeme kararları düzenlendiği bilgisine ulaştı.

Alınan ihbarlarla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis, ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlar ile hazırlanan sahte belgeler olduğunu tespit etti.

Şebeke lideri yakalandı

Şebekenin, aralarında ulusal ve uluslararası basın yayın organlarının da olduğu birçok haber sitesine gönderdikleri 'erişim engeli' kararlarının sahte olduğu ortaya çıktı.

Bu bilgiler istikametinde 27 şüpheli teknik ve fiziki takibe alınarak didik didik incelendi.

16 ay önce şebeke lideri Uğur Y., basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte e-mail gönderen İlknur Ö.'nün de içinde bulunduğu çok sayıda şebeke üyesi yakalandı.

O tarihlerde ele geçirilen dijital materyaller, uzman ekiplerce çok yönlü olarak incelendi.

İkinci dalga operasyon

Şebekenin mail gönderdiği ya da sahte mahkeme kararı ulaştırılan basın yayın organlarıyla irtibata geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte mahkeme kararlarını karşılaştırdı.

Sözde mahkeme kararlarının sahte olduğu anlaşıldı.

Şebeke lideri Uğur Y.'nin, aralarında ünlü isimler ve suç örgütü liderinin de olduğu 12 şahsa sahte mahkeme kararlarını para karşılığında sattığı ve aracılık yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

12 gözaltı kararı: 7'si yakalandı

Emniyet ekiplerince yapılan tespitler sonucu toplam 12 kişi hakkında “Resmi Belgede Sahtelik” ve “Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet“ suçları çerçevesinde bu sabah İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda şebekenin 7 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda sahte belgeler ele geçirilirken, firari durumda olan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların polisteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacak.