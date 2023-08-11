Sakarya'da alacak verecek meselesi can aldı Arifiye ilçesinde yaşayan Osman Bal, alacak verecek meselesi yüzünden henüz ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönerken bıçakla yaralanan Bal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sakarya'nın Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki meydana gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahısla tartışmaya başlayan Osman Bal, bıçaklandı.

İkilinin arasında alacak verecek meselesi olduğu ve tartışmanın kısa süre içerisinde alevlendiği öğrenildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtulamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Bal’ı hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olarak burada tedavi altına alınan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.