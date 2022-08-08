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    Sakarya Karasu'da plajda şortunu indiren 2 kişi, darbedildi

    Sakarya Karasu'da plajda şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulunan 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan büyük tepki topladı.
    • 08.08.2022 - 00:00
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    Sakarya Karasu'da plajda şortunu indiren 2 kişi, darbedildi

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.

    Çevredekiler darbetti, denize kaçan kişi boğulmaktan kurtarıldı

    Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı.

    Kıyıda bekleyen vatandaşlar darbetti

    Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darbedildi. İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı.

    O anlar, vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya Karasu da plajda şortunu indiren 2 kişi, darbedildi #1

    Sakarya Karasu da plajda şortunu indiren 2 kişi, darbedildi #2

    Sakarya Karasu da plajda şortunu indiren 2 kişi, darbedildi #3

    Sakarya Karasu da plajda şortunu indiren 2 kişi, darbedildi #4


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