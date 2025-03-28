AA & Ensonhaber
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'sine adli kontrol tedbiri uygulandı.
Şüphelilerden 35'i ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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