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DHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir markete giden D.G., iş yeri sahibi Mehmet Bal’a defalarca ateş edip, öldürerek kaçtı.

Şüpheli daha sonra ilçede bir alışveriş merkezindeki gayrimenkul ofisine tüfekle saldırdı.

5. ADRESE GİDERKEN POLİSLERİ GÖRDÜ

Motosikletle kaçan şüpheli, Serdivan’da toptan market olan 1 iş yerini kurşunlayıp kaçtı.

Daha sonra Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi’nde de 1 evi kurşunlayan D.G., hedefindeki 5'inci adrese giderken, Erenler ilçesi yönündeki kavşakta polisleri gördü.

SUÇ ALETİNİ BIRAKIP KAÇARKEN YAKALANDI

Bölgedeki bir hastane karşısındaki iş yerlerinin yanında motosikletini ve tüfeği bırakan D.G., yaya olarak kaçarken yakalandı.

Üzerinde çok sayıda fişek bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

YAKALANMASAYDI SALDIRIYA DEVAM EDECEKTİ

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin, eğer yakalanmasaydı önceden ticaretiyle ilgili sorun yaşadığı 3 kişiye daha saldırı düzenleyeceği öğrenildi.