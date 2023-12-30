Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin rapor hazırlandı. Raporda, kazanın nasıl gerçekleştiği ayrıntılı olarak anlatıldı.

DHA

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 otobüs ile 1 tırın da olduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekipleri tarafından olay yerine ilişkin ilk rapor hazırlandı.

Raporda, 7 aracın birbirine girdiği kazanın nasıl meydana geldiği anlatıldı.

İlk olarak ticari araç tıra çarptı

Rapora göre; kazada yaşamını yitiren 31 yaşındaki Hüseyin Kamil Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç yoğun sisin olduğu bölgede O.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Daha sonra sis nedeniyle görüş mesafesinin olmadığı bölgede kazada ölen Sedat Değirmenci yönetimindeki mobilya malzemesi yüklü kamyonet kaza yapan araçtan inen ve yardıma gelen 2 kişiye çarptı.

Otobüs 5 kişiye çarptı

Kayseri’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü ise kaza yerinde bulunan 5 kişiye çarptı.

İstanbul'a giden yolcu otobüsü de kazayı görerek duran ve Giresun'da katıldıkları cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne çarptı.

Otobüslerde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

18 kişinin tedavisi sürüyor

Kazanın ardından hastanelerde tedavi gören 45 kişi taburcu edildi.

Yaralılardan 15'inin Sakarya’da 3’ünün de başka illerdeki hastanelerde tedavileri sürüyor.

3 sürücü tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 sürücüden H.Ö., O.K. ve S.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme' suçlamasıyla tutuklandı.

E.A., H.A. ve M.D. ise ifadelerinin ardından F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)