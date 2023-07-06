Sakarya'da 15 yaşındaki çocuk girdiği denizde boğuldu Sakarya'da denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sakarya'nın Kocaali ilçesi merkez plajında 15 yaşındaki Yasir M., cankurtaranların mesaisi bittiği saatlerde denize girdi. Suda açılan ve yüzme bilmediği iddia edilen yabancı uyruklu çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen cankurtaranlarca Yasir M. kayığa alındı. Çocuğa kıyıya getirilene kadar kayıkta kalp masajı yapıldı. Hastanede yaşamını yitirdi Daha sonrasında Yasir M., kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasir M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.