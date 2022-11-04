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- Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Biri sürücü diğeri yaya olan 2 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı. Kaza sırasında her ikisinin de metrelerce savrulduğu görüldü.
- 04.11.2022 - 15:20
- Güncelleme : 04.11.2022 - 16:07
Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolu Büyükdere mevkisinde Şinasi Görüm idaresindeki yabancı plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya (62) çarptı.
100 metre sürüklendi
Fatma Nazlı yola savrulurken, motosiklet 100 metre sürüklendi.
Kazada Nazlı ve Görüm hayatını kaybetti.
Feci kaza kamerada
Dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yaya geçidinden yolu karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya hızla gelen motosikletin çarptığı, kadının çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola savrulduğu görülüyor.
Sakarya'da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada VİDEO