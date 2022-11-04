Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Biri sürücü diğeri yaya olan 2 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı. Kaza sırasında her ikisinin de metrelerce savrulduğu görüldü.