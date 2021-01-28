Sakarya’da 2 metrelik dalgaların arasında cipiyle mahsur kaldı

Karasu ilçesinde boyu yaklaşık 2 metreyi aşan dalgaların arasında kuma saplanan cip, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

İlker Bergin idaresindeki 54 BR 911 plakalı cip, Sakarya’nın Karasu ilçesi Küçükboğaz Gölü ile Karadeniz’in birleştiği geçit üzerinde kuma saplandı.

Cip, olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar sebebiyle boyu 2 metreyi aşan dalgalar arasında kaldı.

TRAKTÖR YARDIMIYLA KURTARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Dalgaların arasında kalan cip, bölgeye getirilen traktör yardımıyla kurtarılırken, araç sahibi de olayı izleyenler de rahat bir nefes aldı.