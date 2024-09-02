Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

AA
Sakarya'dan çıkarak Karasu istikametine doğru ilerleyen Mustafa Gür idaresindeki otomobil, Küçükkaynarca kavşağında Cevat Akdoğan yönetimindeki otomobille çarpıştı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
DİĞER SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Akdoğan'ın aracına çarpan Mustafa Gür ise ağır yaralandı.
Yaralı Gür, sağlık ekiplerince Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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