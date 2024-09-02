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Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü Kaynarca'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise ağır yaralandı.