Sakarya'da 20 yaşındaki motosikletli genç kızın feci ölümü Erenler ilçesinde kamyonete arkadan çarparak yola savrulan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a karşı yönden gelen otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde saat 10.40 sıralarında Çaybaşıyeniköy-Kayalar Reşitbey mevkiinde meydana gelen kazada Karapürçek istikametinde seyir halinde olan Hale Rüzgar (20) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan Halil İbrahim B. (36) kontrolündeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a, karşı yönden gelen M.A.B. (35) idaresindeki otomobil çarptı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)