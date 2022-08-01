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- Sakarya’da, 200 kök kenevir ile 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Sakarya’da, 200 kök kenevir ile 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Fındık bahçesine ekili 200 kök kenevir bitkisi ile 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.
- 01.08.2022 - 17:34
Sakarya’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor..
Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi’ndeki fındık bahçesinde kenevir ekildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
İHA’nın haberine göre; gerçekleştirilen operasyon neticesinde 200 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
1 şüpheli gözaltına alındı
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.G. isimli şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.