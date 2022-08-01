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    Sakarya’da, 200 kök kenevir ile 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Fındık bahçesine ekili 200 kök kenevir bitkisi ile 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.
    • 01.08.2022 - 17:34
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    Sakarya’da, 200 kök kenevir ile 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi

    Sakarya’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor..

    Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi’ndeki fındık bahçesinde kenevir ekildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    İHA’nın haberine göre; gerçekleştirilen operasyon neticesinde 200 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    1 şüpheli gözaltına alındı

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.G. isimli şüpheli, gözaltına alındı.

    Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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