Sakarya'da 4 yaşındaki yeğenine silahla ateş ettirdi 4 yaşındaki yeğeninin eline verdiği silah ile ateş ettirdiği anları kayıt altına alan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan adam, tespit edilerek gözaltına alındı.

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İHA

Sosyal medyada bir görüntü gündeme geldi...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2015 yılında kaydedildiği tespit edilen görüntü hayrete düşürdü.

46 yaşındaki F.C. isimli şahıs, 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı vererek ateş ettirdi.

Cep telefonu ile küçük çocuğun peş peşe ateş ettiği anları kayıt altına alan F.C., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada tepki oluştu

Küçük çocuğun iki eliyle zar zor tuttuğu tabancanın namlusunun aşağıya doğru olması dikkatlerden kaçmazken, görüntü tepkiye sebep oldu.

Şüpheli tespit edildi

Paylaşılan görüntü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, kısa sürede tespit ettikleri F.C. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kuru sıkı olduğu belirlendi

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve bahse konu olayda kullanılan tabancanın da kurusıkı olduğu öğrenildi.