Sakarya'da 5 kişilik büyücü çetenin oyununu polis bozdu Büyü yapma ilanı vererek para alan ve bu kişileri ifşa edeceklerini söyleyerek şantaj ve tehditle tekrar para isteyen 5 şüpheli, 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdı.

İHA

Dolandırıcılar yine iş başında.

Bu kez olayın adresi Sakarya.

Sosyal medyada çeşitli hesaplar üzerinden büyü yapma ilanı veren 5 kişilik çete, bir de şantaj ve tehditle suç işledi.

Para aldıkları vatandaşları ifşa edeceklerini söyleyerek tekrar para isteyen şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Gözaltına alındılar

Dolandırıcıların, bu yöntemle 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdığı ve haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ortaya çıktı.

Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, şüphelileri Sakarya ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

Operasyon neticesinde zanlıların suçtan elde ettikleri değerlendirilen 420 bin lira ile birlikte 13 cep telefonu, 2 bilgisayar, 8 adet yabancı şahıslara ait sim kart, 10 adet başka şahsa ait banka kartı ele geçirildi.

3'ü tutuklandı

Ayrıca aynı şüphelilerin çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ve Sakarya'da ikamet eden kişilere kar verme vaadi ile kredi çektirdikleri bu yöntemle de 750 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.