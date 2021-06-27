- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da 70 kök Hint keneviri ele geçirildi
Sakarya'da 70 kök Hint keneviri ele geçirildi
Jandarma ekipleri mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri bulurken, S.M isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
- İHA
- 27.06.2021 - 09:49
- Güncelleme : 27.06.2021 - 09:50
Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde, ihbar alan jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi
70 KÖK KENEVİR BULUNDU
Yapılan operasyonda; S.M. isimli şüpheliye ait mısır tarlasında 70 kök ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
Yakalanan şahıs jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
S.M., buradaki işlemleri sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.