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    Sakarya'da 70 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Jandarma ekipleri mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri bulurken, S.M isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 09:50
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    Sakarya'da 70 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde, ihbar alan jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi

    70 KÖK KENEVİR BULUNDU

    Yapılan operasyonda; S.M. isimli şüpheliye ait mısır tarlasında 70 kök ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

    Yakalanan şahıs jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

    Sakarya da 70 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    S.M., buradaki işlemleri sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sakarya da 70 kök Hint keneviri ele geçirildi #2

    Sakarya da 70 kök Hint keneviri ele geçirildi #3

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