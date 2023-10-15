Sakarya'da 80 köpeği boş araziye bıraktılar: Sonra alacağız! Karasu ilçesinde bulunan bir araziye bırakılan kulübeler ve çok sayıda sahipsiz köpek, vatandaşın şikayet konusu oldu. Köpeklerin, Karasu Belediyesi tarafından bırakıldığı ve vatandaşa “Daha sonra alacağız” denildiği iddia edildi.

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İHA

Türkiye'nin sokak köpeği sorunu devam ediyor.

Sorunun ortadan kaldırılması için kimi yerlerde ciddi önlemler alınırken kimilerinde ise sokaklardan toplanan köpekler gözlerden uzak bölgelere terk ediliyor.

Sakarya'da 80 köpek boş araziye bırakıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye iddiaya göre Karasu Belediyesi tarafından yaklaşık 80 köpek bırakıldı.

Bölgeye köpeklerle birlikte konulan derme çatma kulübeler ise bölgeyi adeta bir açık hava barınağına çevirdi.

Hayvanların durumunu görünce üzüldüklerini belirten Uğur Büyük, “Vatandaşlar bu hayvanlara yemek ve su getiriyor. Durumları şu an fena değil ama bu durum sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

"Aç kalan hayvanlar birbirini yemiş"

Sahipsiz hayvanların Camitepe ve İhsaniye mahalleleri başta olmak üzere çevre mahallelere yayıldığını belirten Uğur Büyük, “Derme çatma kulübeler bırakılmış bu alana. Aç kalan hayvanlar birbirini yemiş, çevre mahallelere gidenleri ne yazık ki vuranlar olmuş. Yaklaşık 70-80 köpeği buraya bırakan Karasu Belediyesi, geri alacağını söylemiş. Burada 30 tane kalmış, 50 tanesi nerede? Nasıl geri alacaklar? Bu hayvanların sağlık durumları iyi mi, kötü mü veterinerlik durumları var mı onları da bilmiyoruz” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)