Sakarya’da adeta yok olan tırın kupasından inanılmaz kurtuluş Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyona çarpan tırın, kupa kısmı adeta yok oldu. Kupa kısmı paramparça olan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İHA İstanbul’a doğru yol alan Erdoğan K.’nin kullandığı 38 RZ 092 kamyon arıza yaptı. Arızalanan kamyonu, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkisinde emniyet şeridine çeken sürücü, yola reflektör koymak için araçtan indi. Duran kamyona çarptı Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan Zeki K. kontrolündeki 41 AHS 518 plakalı tır, emniyet şeridinde duran kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile tırın kupa kısmı adeta yok oldu. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ikisi de yaralanmadı Her iki aracın sürücüsü de şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.