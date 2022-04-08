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    Sakarya'da ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı

    Evin tapusu nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler, avukata verdiği ifadesinde "Gözüm kararmıştı sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 14:02
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    Sakarya'da ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı

    Sakarya'nın Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta yaşanan olayda, nakliye firması işletirken bir süre önce iflas eden Çetin Güler, 65 yaşındaki ağabeyi Bedri Güler'in  evine gitti.

    Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler kavga ettiği ağabeyi Bedri, yengesi Duriye (62) ve yeğeni Tuncay Güler’i vurdu.

    Ailenin 23 yaşındaki en küçük oğlu Berat Güler ise balkondan kaçarak kurtuldu. Olayın ardından kaçan Çetin Güler'in aracı polis ekiplerince takibe alındı.

    Sakarya'da ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı

    Gözaltına alındı

    PTS ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından araç Karasu'da durduruldu. Cinayetin şüphelisi Çetin Güler ve onu saklamaya çalıştığı iddia edilen M.T.T gözaltına alındı.

    Şüphelinin ilk ifadesi

    Cinayet şüphelisi Çetin Güler, Sakarya Barosu’ndan bir avukat nezaretinde ilk ifadesini verdi.

    "Gözüm kararmıştı hatırlamıyorum"

    Güler’in ifadesinde sık sık ağladığı ve pişman olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır da ağabeyimle ev konusunda anlaşamıyorduk. En son yine görüştük, anlaşamadık. Telefonla görüştüğümüzde bana ağır konuştular. Hakaretler etti, sinirlendim. Kendimi kaybettim ve eve gittim. Gözüm kararmıştı sonrasını hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Çetin Güler ve M.T.T Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.

    Sakarya da ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı #1

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