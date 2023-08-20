Sakarya'da ağaçlık alana sıçrayan yangın 8 dönüm alanı küle çevirdi Pamukova ilçesinde arazide çıkan yangın bölgedeki ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin seferber olduğu yangında 8 dönüm alan kül olurken yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA

Sakarya'da yangın paniği yaşandı.

Pamukova bölgesinde yaşanan olayda, bir arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Ağaçlık alana sıçradı

Otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kızılçam ve zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye sıçradı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ait arazözler sevk edildi.

3 saat sonra söndürüldü: 8 dönüm alan yandı

3 itfaiye, 3 arazöz aracı ve 10 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında 8 dönüm alan kül oldu.

Yangının çıktığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.