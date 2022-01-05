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Sakarya'da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Sakarya'da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Adapazarı ilçesinde bilinmeyen nedenle 2 katlı evin çatısında başlayan yangında, alevler diğer katları da etkisi altına aldı. Evde yaşayan gözü yaşlı aile ise birbirine sarılarak teselli buldu.