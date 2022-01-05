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- Sakarya'da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Sakarya'da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Adapazarı ilçesinde bilinmeyen nedenle 2 katlı evin çatısında başlayan yangında, alevler diğer katları da etkisi altına aldı. Evde yaşayan gözü yaşlı aile ise birbirine sarılarak teselli buldu.
- İHA
- 05.01.2022 - 14:15
- Güncelleme : 05.01.2022 - 14:16
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'nde Kemal T.'ye ait iki katlı evin çatısında, bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
GÖZYAŞLARIYLA YANGINI İZLEDİLER
Kısa sürede diğer katları da etkisini alan yangın büyümeye devam ederken damat İlker T., evlerinin yanışını gözyaşlarıyla seyreden ailesine sarılarak teselli buldu.
EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU
İlker T, ara ara kulübedeki köpeğinin yanına giderek onu sevdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.