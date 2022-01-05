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    Sakarya'da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

    Adapazarı ilçesinde bilinmeyen nedenle 2 katlı evin çatısında başlayan yangında, alevler diğer katları da etkisi altına aldı. Evde yaşayan gözü yaşlı aile ise birbirine sarılarak teselli buldu.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 14:16
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    Sakarya'da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'nde Kemal T.'ye ait iki katlı evin çatısında, bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

    GÖZYAŞLARIYLA YANGINI İZLEDİLER

    Kısa sürede diğer katları da etkisini alan yangın büyümeye devam ederken damat İlker T., evlerinin yanışını gözyaşlarıyla seyreden ailesine sarılarak teselli buldu.

    EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

    İlker T, ara ara kulübedeki köpeğinin yanına giderek onu sevdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

    Sakarya da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #1

    Sakarya da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #2

    Sakarya da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #3

    Sakarya da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #4

    Sakarya da aile evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi #5


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