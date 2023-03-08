Sakarya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında kızışan alacak kavgasında kan aktı. Tabanca ile kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, C.İ. (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında alacak-verecek meselesi sebebi ile tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

Hasmını kolundan yaraladı

Bu esnada ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulundurduğu tabanca ile C.İ.’yi kolundan yaralayarak kaçtı.

Yaralı, tedavi altına alındı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.İ., yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.