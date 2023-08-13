Sakarya'da alacak verecek meselesinde kan aktı Arifiye ilçesinde alacak meselesi nedeniyle tartışan taraflardan biri, diğerini bıçakla yaraladı. Yaralı kaldırıldığı hastanede can verirken, saldırgan ise cezaevine gönderildi.

İHA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bıçaklı dehşet yaşandı.

Alacak verecek meselesi sebebiyle Osman Bal (51) ile N.Y. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmada Bal, şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Bal’ı hastaneye sevk etti.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak burada tedavi altına alınan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli cezaevinde

Polis ekipleri ise 51 yaşındaki adamı bıçakla yaralayarak ölmesine sebep olan şüpheli N.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.